Barbalho Pai (Senador) e Filho (Governador) são intimados pela PF para prestarem depoimentos em desvio de R$ 40 milhões

(Foto:Reprodução)- O senador Paraense Jader Barbalho(MDB/PA) e o Governador Helder Barbalho (MDB/PA), receberam intimação para depor no inquérito que apura se a JBS fez doações de R$ 40 milhões na campanha eleitoral de 2014.

Em ação autorizada pelo ministro Edson Fachim, do STF (Supremo Tribunal Federal), a Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira (5) mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens em investigação contra integrantes do Congresso e outros politícos.

No inquérito sobre o caso que envolve o Senador Jader BArbalho (MDB/PA), e o filho Governador Helder Barbalho (MDB), também são investigados os senadores Renan Calheiros (MDB-AL) e Eduardo Braga (AM), líder do MDB, ,ministro Vital do Rêgo, do TCU (Tribunal de Contas da União), Dário Berger (MDB-SC), os ex-senadores Eunício Oliveira (MDB-CE) e Valdir Raupp (MDB-RO) e o ex-ministro Guido Mantega.

Os citados disseram que vão prestar esclarecimento no momento oportuno e que nenhuma irregularidade foi encontrada. As defesas de Lula, Dário Berger, Edinho Silva e Renan Filho não haviam se manifestado até a última atualização desta reportagem.

Jader Barbalho

A assessoria de Jader Barbalho afirmou que o senador entrou em contato com a Polícia Federal para agendar uma nova data para prestar “todos os esclarecimentos necessários”. Helder Barbalho

Helder Barbalho afirmou, por meio de sua assessoria, que sua “campanha a governador foi realizada somente com recursos oficiais, devidamente registrados e aprovados pelo Tribunal Regional Eleitoral”.

Os detalhes da operação não foram divulgados, pois a investigação tramita em sigilo.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO com informações G1 PA

