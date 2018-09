Barbaridade: Tio mata o próprio sobrinho de 7 anos a facadas em Uruará

Crime aconteceu na tarde do último domingo (16) e chocou a cidade; Acusado está foragido.

O assassinato de um menino de 7 anos de idade ocorrido na tarde do último domingo (16), na zona rural do município de Uruará, sudoeste de Pará, está sendo investigado pela Polícia Civil. Segundo informou a polícia, o tio da criança é o autor do homicídio.

A vítima, Kaiki Maciel Pinheiro, foi morta a facadas desferidas por Antônio Maciel da Silva, de 28 anos. O crime aconteceu por volta das 16h30 numa propriedade rural do km 170 norte.

Ainda segundo a polícia informou, após mostrar a faca suja de sangue para a mãe da criança, sua própria irmã, e dizer que ela seria a próxima, o autor do homicídio doloso fugiu do local tomando rumo desconhecido. A motivação do crime é ignorada.

A vítima teria ido atender ao chamado do tio que numa via próximo da residência rural gritava pelo nome do seu pai e da sua mãe, quando foi esfaqueado por várias vezes.

O caso segue em apuração e ainda não há informações sobre o paradeiro do tio assassino. A imprensa local ainda não teve acesso à fotos da vítima ou do acusado.

Fonte: Joab Reis, Gazeta Uruará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...