Barbaridade – Vaqueiro mata patrão com golpes de machado em Porto de Moz

Na sexta-feira, 09, por volta das 09h30min, o corpo de Reginaldo Torres, de 52 anos de idade, foi encontrado em estado de putrefação na sala da casa da Fazenda Boa Esperança, de sua propriedade, no Rio Irateuá, município de Porto de Moz, no Pará.

Reginaldo Torres apresentava traumatismo craniano, uma clavícula quebrada e duas perfurações nos ombros. A Polícia informou à nossa reportagem, que Reginaldo foi morto com golpes de machado na cabeça e pescoço. Crime bárbaro.

Frisa-se que o senhor Reginaldo estava na fazenda Boa Esperança na companhia do seu vaqueiro Sebastião Moreira Mendes “Bastião”, de 25 anos, e de sua companheira conhecida por “Branca”, quando ocorreram os fatos, ou seja, o crime, na quarta-feira, dia 07.

Após cometer o crime, Sebastião roubou o dinheiro e o barco da vítima e com sua companheira e uma criança fugiram em direção ao município de Medicilândia, pelo Rio Jauruçu.

Em operação integrada da Polícia Civil e Polícia Militar, após 10 horas de lancha pelo Rio Jauruçu, foi possível prender o nacional Sebastião Moreira Mendes, vulgo “BASTIÃO”, por volta 19h00min de sexta-feira, dia 09, na comunidade do Pontal, município de Medicilândia-PA.

Para a Polícia, Sebastião confessou o crime e alegou que agiu legítima defesa. Não obstante, também confessou o homicídio que praticou no ano de 2013 tendo como vítima o senhor Pitombeira, crime que aconteceu na PA-167, Zona Rural de Porto de Moz, do qual foi indiciado em INQUÉRITO POLICIAL COM REPRESENTAÇÃO DE PREVENTIVA.

Participaram da operação que prendeu Sebastião, o delegado Mhoab Khayan, sargento Gaia e sd Silvandro.

Fonte: RG 15/O Impacto e Francisco Paiva

