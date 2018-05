Barça considera Rodrygo mais talentoso que Vinícius Júnior, diz jornal

Rodado em Barcelona, o jornal Sport não perdeu a oportunidade para alfinetar o Real Madrid.

O Barcelona tem monitorado o atacante Rodrygo, do Santos. Nesta quarta-feira (16), o jornal espanhol Sport listou virtudes do jovem atacante, apontando Rodrygo como o melhor atleta da nova geração brasileira.

Rodado em Barcelona, o jornal Sport não perdeu a oportunidade para alfinetar o Real Madrid. O periódico diz que o Barça considera Rodrygo melhor que Vinicius Júnior, que atua no Flamengo mas tem contrato firmado com o clube de Madri.

O Sport cita relatório do departamento técnico do Barcelona. Rodrygo é visto como superior a Vinicius Jr em vários aspectos: mais técnico, mais disciplinado taticamente, maior capacidade de liderança e melhor estruturado fora de campo.

Sobre o interesse do Barça, o Sport citou o convite feito pelo clube ao pai e agente do atacante para conhecerem suas dependências na Catalunha, no início do ano.Para tirar Rodrygo do Santos, o Barça terá de pagar cláusula de 50 milhões de euros (R$ 215 milhões). O jovem de 17 anos tem vínculo com o time da Vila até 2022.

Por: Folhapress.

