Barça goleia Celtic por 7 a 0 na Liga dos Campeões

Não houve nem sombra de um jogo parelho no Camp Nou nesta terça-feira (13). Em sua estreia na edição 2016/17 da Liga dos Campeões, o Barcelona atropelou o escocês Celtic por 7 a 0, com direito a atuações espetaculares de Messi e Neymar.

O argentino marcou três gols, enquanto o brasileiro fez um golaço de falta e deu quatro assistências. Iniesta e Suárez (duas vezes) fizeram os outros gols do Barcelona –que, apesar do domínio completo, ainda viu Ter Stegen defender um pênalti no primeiro tempo.

O resultado coloca a equipe espanhola na liderança do Grupo C. O outro jogo da chave na primeira rodada, Manchester City x Borussia Mönchengladbach, foi adiado por causa das fortes chuvas na Inglaterra.

RETRANCA DESMORONA

O técnico Brendan Rodgers armou um sistema com cinco defensores, uma linha de quatro meio-campistas e apenas Dembélé à frente para tentar frear o Barça no Camp Nou.

Mas a resistência defensiva do Celtic durou só três minutos: a defesa vacilou na linha de impedimento e permitiu que Neymar enfiasse lindo passe para Messi.

O argentino controlou com calma na frente do goleiro e encheu o pé para abrir o placar.

DUPLA AFIADA

O argentino e o brasileiro comandaram a goleada. Primeiro, Messi quase fez um golaço ao aplicar uma caneta no marcador e finalizar para fora. Depois, os dois fizeram uma tabela espetacular no segundo gol, marcado por Messi, trocando passes da intermediária até a pequena área.

Já Neymar anotou um golaço de falta no segundo tempo e deu quatro belas assistências (duas para Messi, uma para Iniesta e outra para Suárez). Messi ainda fez mais um de carrinho, após cruzamento de Suárez.

O uruguaio, por sua vez, ficou “só” com dois gols e uma assistência.

RECORDES

O show de Messi e Neymar também ajudou melhorar ainda mais os ótimos números dos dois na Liga dos Campeões.

O argentino chegou a 86 gols pelo torneio, diminuindo a distância para Cristiano Ronaldo, que tem 93 e entra em campo nesta quarta-feira (14) pelo Real Madrid.

Além disso, superou CR7, Di Stéfano e Puskás como jogador com mais “hat-tricks” (três gols no mesmo jogo).

Já Neymar alcançou 18 gols na competição e empatou com Ronaldinho Gaúcho e Juninho Pernambucano, além de se tornar o único na história com um gol e quatro assistências na mesma partida. O brasileiro com mais gols em Champions é Kaká, com 30.

CELTIC NO ATAQUE

Apesar de passar quase o tempo todo defendendo, o Celtic assustou o Barça nas poucas chegadas à frente.

Logo na primeira, aos 23 minutos, Dembélé recebeu passe em profundidade e foi derrubado por Ter Stegen: pênalti. Mas o goleiro alemão se redimiu ao defender a cobrança fraca do próprio Dembélé.

Depois, o time escocês chegou até a balançar as redes com Sinclair, mas o lance foi corretamente anulado por impedimento.

(Folhapress)

