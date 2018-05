Barça vence amistoso na África do Sul em homenagem a Mandela

Apesar do desgaste dos atletas, o Barcelona lucrará com o jogo, que faz parte de uma série de homenagens a Nelson Mandela.

Campeão espanhol e da Copa do Rei nesta temporada, o Barcelona conquistou outro trófeu nesta quarta-feira (16). Onze horas após desembarcar na África do Sul, o time catalão bateu o Mamelodi Sundowns por 3 a 1 e venceu a Copa Nelson Mandela, no First National Bank Stadium, em Johannesburgo. Ousmane Dembélé, Luis Suárez e André Gomes fizeram os gols espanhóis, enquanto Sibusiso Vilakazi diminuiu para o atual campeão sul-africano.

Apesar do desgaste dos atletas, o Barcelona lucrará com o jogo, que faz parte de uma série de homenagens a Nelson Mandela. Segundo apuração do jornal Sport, o clube catalão embolsará 3 milhões de euros (R$ 13 milhões) pagos pelo próprio Mamelodi Sundowns. O próximo jogo do Barcelona será no domingo (20). Mesmo garantindo o título do Espanhol na 35ª rodada, a equipe enfrentará a Real Sociedad pela última rodada. A partida, que acontecerá no Camp Nou, será a última de Andrés Iniesta com a camisa dos catalães.

O Barcelona atuou com um time misto e em ritmo reduzido, comparado às competições com que o clube joga costumeiramente. Mas nem isso foi capaz de segurar o ímpeto do ataque catalão, mesmo com Messi iniciando a partida no banco de reservas. O time espanhol abriu o placar aos 3 minutos. Dembélé recebeu passe, cortou o zagueiro bateu a bola no ângulo direito de Onyango.

A equipe catalã ampliou a vantagem com Luis Suárez. O uruguaio recebeu passe de Dénis Suárez e bateu na saída do goleiro, aos 18 minutos da primeira etapa. Apesar do placar, o time misto do Barça não teve vida fácil. O Mamelodi chegou ao ataque em diversas ocasiões, e chegou até a colocar uma bola na trave e dificultar a vida do goleiro Marc Andre ter-Stegen.

Para o segundo tempo, Ernesto Valverde decidiu substituir os 11 atletas que começaram a partida, mas apesar de ter colocado os brasileiros Paulinho e Philippe Coutinho, o técnico deixou Lionel Messi de fora. Mesmo assim, o Barcelona não decepcionou os torcedores e fizeram 3 a 0 com uma falha da defesa sul-africana.

Aos 18 minutos, Alcácer antecipou o goleiro em recuo errado e tocou de primeira para André Gomes. O português ajeitou a bola e colocou a bola no fundo das redes.

Apesar dos três gols, a torcida que compareceu ao estádio vibrou mais aos 28 minutos, quando Valverde pôs Messi na vaga de Ruíz de Galarreta. Mesmo com o argentino em campo, foi o Mamelodi que marcou aos 30 minutos. O experiente meia Vilakazi entrou na área e recebeu passe que deixou a zaga desprevenida. Livre, ele só teve o trabalho de bater rasteiro no canto esquerdo de Cillessen.

O gol empolgou os jogadores sul-africanos. O Mamelodi tomou conta das ações ofensivas e chegou com grande perigoso em ao menos quatro ocasiões. No entanto, Cillssen impediu uma possível reação do Sundowns.

