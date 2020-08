Barco com doze pastores naufraga na baía do Marajó, no Pará

Vítimas foram resgatadas por ribeirinhos da região. O pastor da Assembleia de Deus, Weleson Lima, está desaparecido.

Pastor da Assembleia de Deus desaparece em naufrágio na baía do Marajó

Uma embarcação naufragou nesta sexta-feira (14) enquanto estava a caminha do município de São Sebastião da Boa Vista, na ilha do Marajó, no Pará. De acordo com o Corpo de Bombeiros, doze pessoas estavam na embarcação. Uma delas é o pastor da Assembleia de Deus de Igarapé-Miri, Weleson Lima, que está desaparecido.

De acordo com os Bombeiros, o barco, que saiu do município de Abaetetuba, no nordeste do Pará, transportava 12 pastores para ilha do Marajó. Segundo os agentes, o naufrágio ocorreu cerca de 30 minutos depois da partida.

As demais vítimas do acidente foram resgatadas por moradores de uma ilha próxima ao naufrágio. Ainda não há informações sobre as causas do naufrágio.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes de resgate estão realizando os trabalhos de busca, que foram suspensos no início da noite, devido a baixa visibilidade, e serão retomados pela manhã.

A Assembleia de Deus ainda não se manifestou sobre o caso.

Por G1 PA — Belém

14/08/2020 21h27

