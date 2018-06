Barco da Previdência atende 3 mil no Pará

O PREVBarco Belém I zarpou ontem de Anajás, para uma viagem de 20 horas até a cidade de Gurupá, ambas cidades do Arquipélago do Marajó. Esse é o terceiro ciclo de viagens do PREVBarco em 2018. Até agora a unidade móvel flutuante do INSS realizou 3.318 atendimentos às populações ribeirinhas do Pará. Este ciclo navegação se encerra em 6 de julho. A equipe é composta por cinco servidores sob a coordenação é do servidor Moisés Tavares. Em Gurupá, a embarcação permanecerá em atendimento à população de segunda-feira (25) a sexta-feira (29). Depois, segue rumo a Oeiras do Pará, que receberá o barco no período de 2 a 6 de julho próximo.

A equipe realiza, entre outros, serviços de requerimento de Aposentadoria por Idade Rural, Salário Maternidade Rural, Pensão Rural, Amparo ao Idoso, atualização cadastral, inscrição de contribuinte individual, cálculo de Guia da Previdência Social (GPS) em atraso, emissão de extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), agendamentos e informações diversas.

NÚMEROS

Conforme relatórios viagem,no primeiro ciclo de navegação do PREVBarco percorreu três municípios do Arquipélago do Marajó, Portel (PA), Melgaço (PA) e Bagre (PA). Foram realizados 2 mil atendimentos, em 22 dias, sendo 890 em Portel; 391 em Melgaço e 729 em Bagre. A coordenação foi do técnico do Seguro Social Francisco Vale Feio. A equipe foi integrada pelos servidores Carlos Alberto Gomes, Benedito Raimundo Carneiro, Domingos Mangas e João Justiniano Cruz. Na segunda viagem, sob a coordenação de Denise Assunção, coordenadora do Núcleo Estadual do Programa de Educação Previdenciária (PEP), o PREVBarco visitou outros três municípios: Cachoeira do Arari, Soure e Salvaterra (PA).

A equipe registrou 1.318 atendimentos, sendo 420 em Cachoeira do Arari; 555 em Soure e 343 em Salvaterra. A equipe foi formada pelos servidores Raimundo Nonato Silva, Moisés Tavares, Angela Costa e Carmen Gemaque. O PREVBarco dispõe de equipamentos para navegabilidade e estrutura completa de atendimento.

