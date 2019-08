Barco hospital leva serviços de saúde e assistência para comunidades ribeirinhas e população de Belém

“Ação Solidária” acontece no Porto Palmeiraço, na Cidade Velha, com a presença do Barco Hospital. — Foto: Reprodução/MPT

Serão oferecidas consultas, cirurgias de baixa e média complexidade, exames e diagnósticos.

As comunidades ribeirinhas irão receber atendimento de saúde e assistência médica neste domingo (18), através do Barco Hospital Papa Francisco. Consultas, cirurgias de baixa e média complexidade, exames e diagnósticos serão destinados às pessoas com pouco ou nenhum acesso ao atendimento de saúde.

No sábado(17), o Barco Hospital vai ser aberto à visitação, na escadinha da Estação das Docas a partir das 10h. No domingo (18) as 8h, acontece uma missa em ação de graças e as 9h começa a ação solidária, no Porto do Palmeiraço, localizado na rua São Boaventura, no bairro da Cidade Velha. O serviço é gratuito e tanto moradores dos bairros de Belém quanto ribeirtinhos podem participar da ação.

No barco serão feitos atendimentos nas especialidades de ginecologia, pediatria, urologia, oftalmologia, cardiologia, dermatologia e também odontologia. A estrutura contará com sala de mamografia, sala de raio-x, sala de teste ergométrico, ultrassom, eletrocardiograma e laboratório de análises clínicas. Será possível realizar cirurgias de catarata e intervenções cirúrgicas de baixa complexidade, além de prevenção contra o câncer em diversas áreas (mama, próstata, pele, colo uterino e bucal).

Duas ambulanchas estarão fazendo visitas domiciliares ou em centro de encontros nas comunidades, que farão o atendimento preventivo, de cuidados e tratamento.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...