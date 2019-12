Barco naufraga e uma pessoa fica desaparecida em Colares, no Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Em nota, a Marinha do Brasil pediu que o cidadão deve colaborar na fiscalização das embarcações que transitam nos rios e mares brasileiros informando qualquer situação que possa afetar a segurança da navegação por meio do Disque Segurança da Navegação: (91) 3218-3950 ou (91) 99114-9187 (Whatsapp).

De acordo com a CPAOR, uma equipe de busca foi direcionada ao local para realizar as buscas. Ainda segundo a capitania, um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e os responsáveis pelo acidente.

(Foto:Ilustrativa)- Segundo a Marinha, naufrágio aconteceu na região da Varada da Crua Seca. Embarcação tinham quatro pessoas à bordo, três já foram resgatadas. Um barco com quatro pessoas naufragou, neste domingo (29), na região da Varada da Crua Seca, entre os municípios de Colares e Vigia de Nazaré, nordeste do Pará. Segundo a A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) três pessoas foram resgatadas e uma permanece desaparecida.

