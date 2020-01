Barco pega fogo e explode em posto flutuante de combustível de Abaetetuba

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Fogo chegou a atingir a margem do rio Fogo chegou a atingir a margem do rio (Via redes sociais)

A embarcação em chamas acabou arrastada à deriva para a margem do rio – e isso fez com que o fogo se alastrasse por algumas árvores das redondezas. Segundo os Bombeiros, residências próximas não foram atingidas.

Um barco se incendiou e explodiu, junto com um posto de gasolina flutuante, na manhã desta qurata-feira (15), na localidade ribeirinha do Furo Grande, em Abaetetuba, na Microrregião de Cametá, a 100 quilômetros de Belém. A ocorrência foi confirmada esta tarde pelo 15o Grupamento Bombeiro Militar de Abaetetuba. Veja imagens:

