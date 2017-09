Barco pesqueiro com sete pessoas naufraga no rio Iriri, no sudoeste do Pará

Imagem Ilustrativa

De acordo com o Corpo de Bombeiros,o naufrágio aconteceu na noite desta segunda-feira (25), próximo à Altamira. Todos que estava na embarcação foram resgatados com vida.

Um barco pesqueiro naufragou na noite desta segunda-feira (25) próximo ao município de Altamira, no sudoeste do Pará. Sete pessoas estavam na embarcação, e que foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo os Bombeiros, o barco afundou às 20h, aproximadamente, no rio Iriri, próximo a ilha do Araújo e do porto de Assurini, em Altamira. No momento do naufrágio chovia e ventava forte na região. Na embarcação estavam três homens, uma adolescente, duas crianças e uma idosa. Todos foram resgatados com vida.

