Barco que transportava combustível explode e 15 ficam feridos no PA

Uma embarcação que transportava combustíveis explodiu e pegou fogo por volta das 21h de quarta-feira (5) no porto da Vila Arigó em Santarém, oeste do Pará. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 15 pessoas ficaram feridas, alguns com queimaduras, pessoas com fraturas, e outros com apenas escoriações.

A embarcação, que faz linha para a região do Lago Grande transportava cerca de 800 litros de combustível e tinha acabado de sair do Porto da Vila Arigó quando ocorreu o acidente. De acordo com moradores da área, a explosão foi tão forte que um pedaço do barco parou aproximadamente 250 metros longe do local onde a embarcação estava. “Foi uma explosão grande. A gente escutou o barulho longe. Na hora, a explosão jogou todas as coisas pra fora e o barco começou a pegar fogo”, contou Cléo Barroso, vigilante.

No momento da explosão, alguns tripulantes foram arremessados para fora do barco, outros ficaram presos dentro da embarcação e foram socorridos por pessoas que estavam perto do porto. Uma das vítimas teve queimaduras em cerca de 80% do corpo e o estado é considerado gravíssimo. Ele foi transferido para a UTI do Hospital Regional do baixo Amazonas.. “É justamente uma pessoa que compõe a equipe da embarcação”, ressaltou o tenente coronel dos bombeiros, Luiz Cláudio Rego.

As vítimas resgatadas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e militares do Corpo de Bombeiros.

