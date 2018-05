Barra de ferro atinge veículo na BR-163 em Lucas do Rio Verde e motorista ‘escapa da morte’

Um Fiat Strada foi atingido no para-brisas por uma barra de ferro enquanto trafegava na rodovia federal, nas proximidades de Lucas do Rio Verde. O objeto chegou a atravessar o vidro e, por pouco, não acertou o condutor. O veículo pertence a uma empresa de produção de adubos e fertilizantes em Barretos (SP). O motorista não ficou ferido.

O acidente foi registrado por um funcionário que seguia viagem em outro carro e estava atrás do Fiat Strada. A empresa confirmou, ao Só Notícias, que foi notificada sobre o acidente, mas preferiu não revelar quando ocorreu.

De acordo com a assessoria da concessionária que administra a rodovia, não houve registro do acidente pelas equipes que fazem atendimento na via.



