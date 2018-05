Barras de ouro avaliadas em R$ 1,5 milhão são encontradas em avião que caiu no AM

Um homem que disse ser dono do ouro foi visto por policiais tentando retirar dos destroços as barras que estavam dentro de uma caixa de ferramentas. Duas vítimas fatais foram identificadas.

Barras de ouro avaliadas em R$ 1,5 milhão foram encontradas nesta quinta-feira (17) em meio aos destroços do avião que caiu na comunidade São Francisco do Paí, no rio Arari, zona rural de Itacoatiara, na divisa com o município de Urucurituba, no interior do Estado. O acidente aéreo ocorreu na manhã da última quarta (16) e, ontem, corpos de duas vítimas fatais foram resgatados.

Conforme o delegado Paulo Cesar Barros Filho, titular da Delegacia de Itacoatiara, um homem que disse ser dono do ouro e que havia alugado a aeronave foi visto pelos policiais tentando retirar dos destroços uma caixa de ferramentas e, dentro dela, havia 9,5 quilos de ouro em barras. O homem foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. “Ele não estava na aeronave. Ele está tentando provar que é o dono das barras”, disse.

Ontem, corpos de duas vítimas fatais do acidente foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros e identificados pelo Instituto Médico Legal (IML). São eles Antônio Renan Azevedo, de 28 anos, o piloto, e José de Souza Oliveira, de 46 anos. Os destroços do avião foram encontrados por moradores da comunidade, que acionaram a polícia.

Fonte: Jornal A Crítica

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...