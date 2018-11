Barris com uma tonelada de substância não identificada são desenterrados de residência em Garrafão do Norte, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A Policia Civil desenterrou 29 barris que continham mais de uma tonelada de uma substância ainda não identificada, dentro de uma residência em Garrafão do Norte, nordeste do Pará. Apreensão foi feita durante operação de combate ao tráfico de drogas na região, na última semana.

