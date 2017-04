‘BBB 17’: Marcos deixa delegacia após depoimento sobre suposta agressão

Médico foi à DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) para falar sobre a acusação que gerou sua expulsão do reality. Ele não falou com a imprensa.

O ex-BBB Marcos Harter deixou por volta das 14h desta quarta-feira, 12, a Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), no bairro de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Acompanhado por seguranças, ele deixou o local após três horas. Assim como fez na chegada, ele também não falou com a imprensa na saída.

Um grupo de admiradores de Marcos o esperava do lado de fora da delegacia e gritou de palavras de apoio para o médico. “Força Marcos, estamos com você”, diziam as pessoas.

Ele foi ao local prestar depoimento sobre a suspeita de agressão a Emilly Araújo, com quem viveu um relacionamento durante o “BBB 17”. Suas explicações foram ouvidas pela delegada-titular Viviane Costa Ferreira.

Entenda o caso

Na segunda-feira,11, a diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher do Rio, Márcia Noeli, determinou a investigação do caso e Marcos foi expulso do “BBB 17” no mesmo dia. O anúncio foi feito pelo apresentador Tiago Leifert, que justificou a decisão pelos indícios de agressão a Emilly. Ele também vinha apresentando comportamento agressivo com outros participantes nas últimas semanas. Em uma briga que aconteceu na madrugada de domingo, Marcos chegou a encurralar Emilly em um canto, colocou o dedo na cara na estudante e a segurou com força. A estudante reclamou de dor no pulso.

Após deixar a casa, o médico escreveu um texto para se defender das acusações de agressão e pedir desculpas. Na publicação feita no Instagram na manhã de terça-feira, 11, ele diz que não teve intenção de machucar sua namorada.

A expulsão

Tiago Leifert fez o anúncio da expulsão de Marcos Harter logo no início do programa que foi ao ar na noite de segunda-feira, 10. “A gente recebeu a delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que nos solicitou as imagens das discussões entre o Marcos e a Emilly. A delegada instaurou o inquérito para apurar uma possível agressão física. Com base nesse inquérito, tivemos uma nova conversa profunda com a Emilly, inclusive com exame médico”, disse o apresentador.

Violência psicológica

Também na segunda-feira, 10, Márcia Noeli Barreto, diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher, conversou com o EGO sobre o caso: “Em um primeiro momento, vi os vídeos que foram exibidos também no programa de domingo, 9. Notei que há violência psicológica do Marcos contra a Emilly. Ele a ameaça, constrange, coloca a vítima na parede, diz que a participante é culpada de tudo. Isso é um quadro de violência psicológica claramente. Porém, quando se trata dessas ações, só podemos fazer alguma coisa diante da acusação da vítima. Ela precisa dar queixa para que a delegacia possa fazer algo no caso de violência psicológica.”

Márcia Noeli Barreto afirmou também: “Conversei com a doutora Viviane, delegada da DEAM de Jacarepaguá, e vimos os vídeos novamente. Notamos que ela reclama dos braços machucados, e que realmente ela está com eles machucados, por conta dos apertos do Marcos. Aí, neste caso de violência física, não depende mais da vítima. Pedi para a doutora Viviane instaurar inquérito e ela instaurou. Estamos verificando a verdade disso tudo. A doutora Viviane está nos Estúdios Globo na tarde desta segunda-feira, 10, para pegar depoimentos da Emilly e do Marcos. Com estes depoimentos vamos fazer um laudo.”

A diretora da Divisão de Polícia de Atendimento à Mulher ainda disse: “Caso seja comprovada a violência, vamos fazer uma medida protetiva de afastamento do Marcos do local. Vamos encaminhar as provas para o juiz e a pena pode ser de 1 a 3 anos de prisão. Mesmo que a Emilly se recuse a dar queixa, podemos dar sequência ao inquérito, porque temos provas. Não recebemos nenhuma denúncia ou pedido de fãs da Emilly para tomar essa iniciativa. Mas é claro que verificamos o que estão falando nas redes sociais e levando tudo em consideração.”

Ainda na segunda-feira, 10, antes do programa ao vivo, a comunicação da Globo se posicionou sobre o caso: “A delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) de Jacarepaguá, Viviane da Costa, esteve nos Estúdios Globo para pedir as imagens das discussões entre Marcos e Emily. Foi instaurado inquérito. A delegada concordou com as seguintes medidas: submeter Emily a um exame clínico, por um médico da Globo, para avaliar a possibilidade de lesão corporal, e chamá-la novamente ao confessionário, a fim de que fiquem claros seus direitos, garantidos pela Lei Maria da Penha, inclusive o de ficar distante de Marcos, se assim o desejar. A partir dos resultados, a Globo anunciará o que fará na edição de hoje (segunda-feira, 10) do programa”.

“Mais uma vez a Globo reafirma seu repúdio a toda e qualquer forma de violência, tendo evidenciado isso em todas as suas atitudes. Conforme esclarecemos no ar na edição de ontem (domingo, 9) do ‘BBB’, discussões como a que houve entre Marcos e Emily na madrugada de domingo podem levar a agressões físicas, o que não é admissível. Nem no programa nem fora dele. Pelas regras do ‘BBB’, inclusive, agressões físicas são punidas com expulsão imediata. Por isso, chamamos Marcos e Emily separadamente ao confessionário no domingo. Marcos foi repreendido e alertado sobre seu comportamento e a Emily foi reforçado todo apoio. Na ocasião, ela não denunciou nenhuma agressão física.”

Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...