BBB20: Pyong é o eliminado do paredão triplo e sem público

(Foto:Reprodução) – Com 51.70% dos votos, o hipnólogo Pyong Lee foi o eliminado do paredão desta terça-feira (17) do Big Brother Brasil. O brother foi mais votado na disputa com Babu e Rafa.

Ao sair, ele foi ao estúdio encontrar o apresentador Thiago Leifert. Não houve plateia em meio às medidas de seguranças adotadas pela Globo para combater o coronavírus.

Polêmico, Pyong decidiu participar do programa mesmo com a mulher preste a dar a luz ao primeiro filho do casal, o que foi tema de muitas discussões nas redes sociais. Além disso, o brother também foi acusado de assédio pelos internautas, após ter tentado beijar Marcela em uma festa do confinamento.

Por:Diario Online

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...