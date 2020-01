Bebê de 1 ano é estuprada pelo padastro e segue em estado grave em Parauapebas; mãe também foi presa

(Foto:Reprodução) – Segundo Polícia Civil, mãe sabia dos abusos e também foi presa

Uma bebê de apenas 1 ano e oito meses segue internada em estado grave em Parauapebas, sudeste paraense, após ser estuprada e brutalmente espancada pelo padrasto, tendo sio internada nesta terça-feira (08). Segundo a Polícia Civil, Deyvyd Renato Oliveira Brito seria o autor das agressões, enquanto a mãe, Irislene da Silva Miranda, sabia de tudo e acobertava a violência.

Eles foram presos em flagrante por Estupro de vulnerável com tentativa de homicídio por volta das 16h. Segundo a Polícia do município, vinculada à Superintendência Regional do Sudeste do Pará, a criança está evoluindo para morte encefálica, pois foi espancada pelo padrasto para tentar ocultar o estupro.

Ao dar entrada com a filha no Hospital Municipal (HMP) Irislene de início alegou que a criança estava brincando na cama, caiu e bateu a cabeça.Contudo, depois de um tempo, a mãe da criança contou que saiu para comprar comida e, quando voltou, a criança já estava muito mal no colo do padrasto.

Ele também confessou que sabia dos abusos sexuais praticados pelo companheiro contra a criança, que já vinham ocorrendo há um certo tempo. Ambos foram presos em flagrante e seguem detidos.

Por:O Liberal

