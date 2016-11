Bebe de 1 ano morre eletrocutado em MT ao puxar fio de maquina de lavar

Uma criança de 1 ano e 10 meses morreu nesta terça-feira (15) depois de sofrer um choque elétrico em uma casa em Jangada, a 82 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, o menino estava molhado e puxou um fio elétrico desencapado de uma máquina de lavar. A avó, que lavava roupa, socorreu o neto até o Pronto-Socorro Municipal de Várzea Grande (PSMVG), onde a criança já chegou sem vida.

O menino morava em um assentamento na zona rural de Jangada e brincava no momento do acidente.

Policiais da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá foram chamados para fazer a liberação do corpo do menino no PSMVG. De acordo com a assessoria do Pronto-Socorro, a criança deu entrada na unidade às 15h08 e o óbito foi constatado no mesmo horário.

“A avó estava lavando roupa. O fio dessa [máquina] lavadora de roupa, parece que estava desencapado. Ele [o bebê] estava molhado e tocou [o fio]”, disse a delegada da DHPP, Juliana Palhares. A morte da criança deve ser investigada pela Polícia Civil de Jangada.

