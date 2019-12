Bebê de 5 meses é internado, após ter supostamente ingerido drogas dadas pela mãe no Marajó, no PA

A mulher que é usuária de drogas foi presa nesta terça (3) suspeita de abandono de incapaz, segundo a Polícia Civil.

Um bebê de cinco meses foi resgatado pela Polícia Civil em Muaná, no Marajó, após suspeitas de que teria ingerido drogas dadas pela mãe. A mulher que é usuária de entorpecentes foi presa nesta terça (3) suspeita de abandono de incapaz, segundo a Polícia Civil.

A Polícia informou que a mulher fez uso de óxi e maconha durante a gravidez dos quatro filhos, causando graves danos mentais a eles.

O bebê resgatado estava sem nome, sem registro em cartório e vinha sofrendo com negligência e abusos da mãe em virtude do vício dela, de acordo com as investigações.

A prisão ocorreu pela manhã, na zona urbana da cidade. A Polícia foi até a residência na Sétima Passagem, junto com o Conselho Tutelar, mas a mulher fugiu horas antes da abordagem.

A criança foi encaminhada ao hospital municipal, onde a mulher foi encontrada, logo em seguida, e autuada em flagrante.

Por G1 PA — Belém

03/12/2019 22h42

