Bebê de 6 meses contrai herpes a partir de beijo da mãe

Passado o período mais difícil, a família Green agora batalha pela reabilitação de Bonnie, que ficou com sequelas da herpes. Ela teve hemiplegia, um tipo de paralisia cerebral que atinge um dos lados do corpo. No caso da bebê, o direito.

De acordo com especialistas, mesmo antes das lesões aparecerem, a herpes pode ser contagiosa. Segundo o neurologista pediátrico Simon Williams, do hospital Princess Margaret, da Austrália, metade da população adulta carrega o vírus, mas ele pode ficar adormecido por anos.

“Eu sou mãe dela, eu devo protegê-la. O beijo de uma mãe deve curar coisas, não causar danos”, disse ela. “Eu não havia percebido que estava com herpes e devo tê-la beijado. Eu não a beijaria se estivesse com uma lesão”.

Bonnie contraiu herpes a partir dos beijos da mãe. O vírus se alojou no cérebro, causando encefalite viral — um inchaço intracraniano severo. Helen ficou devastada com a notícia.

“Os médicos pergunraram se alguém com herpes labial havia entrado em contato com ela”, contou Russell durante o programa de TV australiano Today Tonight.

Tudo começou numa viagem da família Green. Helen e o marido, Russell, levaram a pequena Bonnie à Inglaterra. Depois de alguns dias, a mãe da bebê percebeu que estava com herpes labial, provavelmente ocasionada pelo frio no avião. Na semana seguinte, os pais observaram uma lesão parecida na orelha da filha.

You May Also Like