Bebê de 6 meses morre afogado após canoa virar no rio Xingu, no PA

Criança morre afogada após acidente com canoa no PA. — Foto: Reprodução / TV Liberal

Um homem também se afogou ao tentar salvar a criança. Ele está internado no hospital de Altamira.

Um bebê de seis meses morreu vítima de afogamento, após um acidente com uma canoa no rio Xingu, região de Altamira, sudoeste do Pará, no final da manhã deste sábado (25). A criança chegou a ser resgatada com vida por bombeiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a criança e outras quatro pessoas estavam na embarcação, que acabou virando com a uma onda forte.

Um jovem de 23 anos ainda tentou salvar a criança e também se afogou. Os dois foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Altamira. Ambos em estado de saúde delicado, segundo os Bombeiros, mas a criança não resistiu.

De acordo com o hospital, o rapaz foi identificado como Marcelo Ribeiro, de 23 anos. Ele continua em observação e não corre riscos.

Por G1 PA — Belém

