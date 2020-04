Bebê de apenas 4 dias de vida morre com coronavírus

(Foto:Divulgação / TV Brasil) – Recém-nascido é o mais jovem a falecer pela doença no Brasil

Um bebê recém-nascido, com apenas quatro dias de vida, diagnosticado com coronavírus morreu na terça-feira (7), em Natal. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) nesta quarta-feira (8). Essa é a terceira morte registrada na capital potiguar e a 11ª no Rio Grande do Norte.

Há pelo menos dois casos de morte de bebês pela doença no Brasil. Na terça-feira, a Secretaria Estadual de Saúde do Ceará confirmou a morte de uma bebê de três meses.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, o bebê nasceu prematuro no dia 3 de abril, com 30 semanas de gestação, apresentou insuficiência respiratória e ficou na UTI neonatal.

Com informações do G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...