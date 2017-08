Bebê de quatro meses morre em creche no primeiro dia de aula

A Polícia Civil solicitou um laudo do IML para entender as causas da morte.

De acordo com o G1, a mãe deixou o bebê no local às 13h para um período de adaptação de duas horas. Quando retornou, às 15h, foi informada que a criança dormia um sono profundo. “A mãe correu pra ver e a criança estava roxa. O corpo estava quente ainda. Ficaram mais ou menos 10 minutos depois disso e não conseguriam fazer nada. Ficaram perdidos balançando a criança”, disse ao G1 o tio do bebê, Devair Maciel.

Uma bebê de quatro meses morreu nesta terça-feira pouco tempo depois de ser deixada na creche pela mãe. O caso ocorreu na Escola Casinha do Saber, em Campinas, a maior cidade do interior paulista.

