Bebê de seis meses morre de Covid-19

Nesta terça-feira (8), morreu um bebê de apenas seis meses após ser diagnosticado com Covid-19. A paciente identificada como Paloma Alves de Sousa, morava no município de Palma, Lagoa da Confusão.

A prefeitura não soube informar se a criança apresentava alguma comorbidade que pudesse agravar sua situação. A bebê deu entrada no Hospital Municipal de Lagoa da Confusão no dia 6 de dezembro com moleza e sonolência. Depois, foi encaminhada para o Hospital Regional de Paraíso do Tocantins.Contando com o óbito da bebê, o município registrou 15 mortes ocasionadas da Covid-19. São, ao todo, 716 pacientes diagnosticados desde março. Desse total, 699 se recuperaram e dois estão internados.

