Bebê de um ano tem 87% do corpo queimado com água quente em Santarém

Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, em Santarém — Foto: Natashia Santana/Ascom HMS

O quadro clínico da bebê é considerado grave, segundo nota do Hospital Municipal.

Um bebê do sexo feminino, de apenas um ano, teve queimaduras em 87% do corpo, provocadas por água quente, após acidente doméstico na noite de quinta-feira (31), na casa da família, na comunidade Jacaré, região do Lago Grande, em Santarém, oeste do Pará.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado na manhã desta sexta-feira (1°) e encaminhou o bebê para o Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo (HMS).

De acordo com o enfermeiro Joziel Colares, a mãe estava cozinhando em fogão a lenha, quando a criança foi atingida pela água na qual seria preparado macarrão instantâneo.

Segundo a nota do HMS, o quadro clínico da menina é grave. Ela será acompanhada pela equipe médica na estabilização pediátrica.

Ainda segundo a nota, após o atendimento com o médico plantonista, a paciente foi encaminhada imediatamente para realizar o procedimento de debridamento – remoção de tecidos desvitalizados – no centro cirúrgico. No entanto, o procedimento não pôde ser realizado porque a mãe havia amamentando a criança há poucas horas. A alimentação compromete o fluxo anestésico.

Por G1 Santarém — PA

01/11/2019 19h03

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...