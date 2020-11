Bebê e avô morrem em colisão frontal no Nortão

Só Notícias/Herbert de Souza e Lucas Torres, de Sorriso (fotos: Só Notícias)

Duas pessoas morreram, esta tarde, em um acidente na MT-010, em Ipiranga do Norte (70 quilômetros de Sorriso). As vítimas, Marcos da Silva, 47 anos, e o neto dele, um bebê de dois meses de idade, estavam em um Toyota Corolla prata que bateu de frente com uma caminhonete GM S10 preta.

Marcos e o recém-nascido morreram ainda no local. No Corolla também estava uma jovem de 19 anos. Ela e o motorista da caminhonete, um homem de 70 anos, foram socorridos por uma ambulância do município e encaminhados para um hospital local. Ambos estavam feridos, porém, conscientes.

Conforme o registro feito pela Polícia Militar, o acidente ocorreu em frente ao Centro de Tradições Gaúchas (CTG) de Ipiranga. A versão investigada é de que o Corolla trafegava sentido Ipiranga do Norte, quando acabou batendo na caminhonete, que seguia no sentido contrário e estaria fazendo uma “conversão à esquerda”.

Com o impacto, o Corolla saiu da pista e capotou, às margens da rodovia. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Sorriso foi acionada e fez os procedimentos para apurar as causas do acidente. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Os corpos de Marcos e o neto dele foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda não foram divulgadas informações sobre os procedimentos fúnebres.

