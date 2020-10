Bebê é encontrado em banheiro e mulheres passam por revista

Avião fica retido antes de voo para retirada de passageiras (Foto:María Fernanda Pérez / Pixabay)

Após acharem um recém-nascido no aeroporto, nove mulheres são retiradas de avião para passar por exames íntimos em busca da mãe

Uma mulher australiana descreveu os apuros que passou ao ser retirada de um voo da Qatar Airways por autoridades, que submeteram nove passageiras a exames, tirando a roupa, para tentar identificar a mãe de uma criança encontrada nos banheiros do aeroporto de Doha. É ilegal fazer sexo fora do casamento no Catar.

Kim Mills foi uma das mulheres retiradas de um voo da Qatar Airways com destino a Sydney em 2 de outubro e conduzida pelas entranhas do aeroporto internacional de Hamad para o que parecia ser um estacionamento escuro, onde três ambulâncias aguardavam para fazer exames médicos para determinar se alguma das mulheres tinha dado à luz recentemente.

Mills foi a única mulher que não foi submetida a um exame.

“Eles me disseram para dar um passo à frente, para ir para a ambulância, e quando eu me aproximei, outro oficial se aproximou e parou na minha frente e disse: ‘Não, não, você, vá embora’”, disse Mills ao Guardian Austrália. “E enquanto eu estava lá com um policial me dizendo para ir, uma jovem saiu da ambulância e estava chorando e perturbada. Eu apenas me virei e comecei a andar com ela tentando confortá-la. Eu disse: ‘O que há de errado, o que está acontecendo?’ E ela me disse que eles encontraram um bebê no banheiro do aeroporto e estavam examinando todas as mulheres.”

“Eu fui a mais sortuda, porque tenho cabelos grisalhos e estou na casa dos 60 anos. Eles provavelmente olharam para mim e pensaram bem, isso é impossível, não poderia ser ela. Só penso nas pobres meninas. Eu não sei por que elas foram colocadas naquela situação, eu realmente não sei”, disse Mills.

Exame íntimo

Mais tarde, outras mulheres no voo relataram que elas tiveram que tirar as roupas íntimas para serem examinadas.

Ela foi a primeira de cerca de 34 passageiros a embarcar no voo em Doha e imediatamente vestiu o pijama de avião e foi dormir. Mas o avião não decolou.

“A cada hora, o capitão ou o copiloto apareciam e pediam desculpas pelo atraso, dizendo que aguardavam permissão para taxiar”, disse ela. “E eu simplesmente voltei a dormir. Eu finalmente fui acordada, acho que três horas depois, pelo comissário me sacudindo para acordar. Ele disse que eu precisava pegar meu passaporte e sair do avião.”

Mills disse que não teve tempo de tirar o pijama e os chinelos. Ela caminhou até a porta do avião e apresentou seu passaporte a dois guardas que esperavam, presumindo que fosse uma verificação simples.

É ilegal fazer sexo fora do casamento no Catar. Nos vizinhos Emirados Árabes Unidos, as mães migrantes solteiras são obrigadas a cumprir uma sentença de prisão antes de poderem deixar o país. Os profissionais de saúde são obrigados a denunciar qualquer mãe solteira por infringir a lei, portanto, muitas optam por dar à luz sem assistência, não no hospital.

Depois que as mulheres da Qatar Airways foram examinadas, disse Mills, elas foram levadas para cima e levadas para uma sala de entrevista, onde foram solicitadas a fornecer suas informações de voo.

Mills disse que a tripulação da Qatar Airways ficou “absolutamente horrorizada”. O avião decolou após quatro horas.

Resposta

Em nota enviada à ABC, o aeroporto confirmou que o bebê prematuro estava vivo. “Neste momento, o recém-nascido permanece sem identificação, mas está seguro sob os cuidados profissionais de assistentes médicos e sociais”, disse o comunicado.

“Os profissionais médicos expressaram preocupação às autoridades sobre a saúde e o bem-estar de uma mãe que acabou de dar à luz e solicitaram que ela fosse localizada antes de partir”, diz a nota.

Reação

Na segunda-feira, a ministra das Relações Exteriores da Austrália, Marise Payne, disse que se tratava de uma “atitude grosseira, perturbadora e preocupante”.

“Este é um incidente absurdo e nunca ouvi falar de nada assim ocorrido em minha vida”, disse ela.

Payne disse que o assunto foi levado ao embaixador do Catar em Canberra e ela esperava ver o relatório das autoridades locais sobre o que havia acontecido.

