Bebê é morto com golpe de facão no AM; namorado da mãe é suspeito

Após ser preso, suspeito foi encontrado morto em cela.

Um bebê de 11 meses foi morto com um golpe de facão na madrugada deste domingo (10) no município de Manicoré, a 332 km de Manaus. Segundo a polícia, o namorado da mãe do bebê, de 21 anos, é suspeito do crime. Ele invadiu o quarto onde a criança dormia e desferiu o golpe. O homem, segundo a polícia, confessou o crime e foi preso. Horas depois de ser detido, ele foi encontrado morto na cela da unidade prisional da cidade.

A polícia acredita que o crime tenha acontecido por volta de 00h30. O suspeito foi preso por volta das 2h após ter se envolvido em uma briga de rua por ciúmes da namorada. Com ele, foi apreendido um facão. Horas antes do crime, a mãe da criança e o namorado estavam em uma festa onde acabaram discutindo.

Por volta das 6h, a mãe foi até o quarto e encontrou o filho morto na cama e desconfiou que fosse o namorado. A polícia foi acionada e constatou, então, que o facão apreendido teria sido utilizado no assassinato da criança.

Em depoimento à polícia, o suspeito confessou o crime. Ele foi encaminhado ao Hospital Hamilton Maia, no município, para a realização do exame de corpo de delito. Logo depois, ele foi levado para a cadeia pública.

Segundo a polícia, logo após ser preso o suspeito foi encontrado morto na cela com uma corda amarrada no pescoço. Detentos afirmam que o homem teria se matado. O caso vai ser investigado.

