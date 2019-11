Bebê fica entre a vida e a morte após ingerir maconha que pertencia ao pai

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do G1

De acordo com o sargento Kristhian, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a polícia foi acionada para atender o caso por volta de 0h30, dentro do hospital.

A prisão aconteceu no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia, na Zona Norte da cidade. Ainda não há maiores informações sobre o estado de saúde da bebê, que sofreu grave intoxicação.

Segundo a Polícia Militar, a droga pertencia ao pai da menina, um homem de 21 anos, que acabou sendo preso em flagrante com drogas dentro de uma mochila no hospital onde criança era atendida.

(Foto:Reprodução) – Homem de 21 anos foi preso no hospital. Ele portava mochila com mais drogas

You May Also Like