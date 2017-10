Bebê morre após médico de Novo Progresso recusar fazer parto alegando não ser a hora

Descaso na saúde pública faz vitima uma criança em Novo Progresso

No município de Novo Progresso a saúde pública fez mais uma vítima, decorrente de mau atendimento médico.

Um caso que aconteceu recentemente no município, onde uma senhora em trabalho de parto teve atendimento negado pelo médico da unidade de saúde, o qual alegou não estar na hora do parto. A paciente teve a bolsa estourada e o parto realizado por uma enfermeira, à criança morreu no parto.

O Avó da criança procurou o Jornal Folha do Progresso e denunciou o caso.

Outro Lado

O Jornal Folha do Progresso procurou informações junto ao HMNP ao que se refere a denuncia, o hospital respondeu que abriu uma sindicância para investigar o caso, passados 10 dias não obtivemos mais resposta por parte do hospital.

A família quer que o prefeito e a secretaria de saúde tome as providências e leve o caso ao Conselho Regional de Medicina (CRM); eles devem tomar as devidas providências em relação ao médico que recusou atendimento à paciente em trabalho do parto. O Código Médico é contra profissionais que deixam de atender um paciente.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...