Bebê morre asfixiado enquanto dormia com a mãe no Pará

Resgatistas do Samu ainda foram acionadas, mas criança já estava sem vida.

Um bebê de apenas 29 anos dias morreu por asfixia, na madrugada de sexta-feira (11), no bairro São José Operário, na cidade de Oriximiná, oeste paraense. O recém-nascido dormia com a mãe quando a tragédia aconteceu.

O pai do recém-nascido, que é mototaxista, relatou aos policiais que estava trabalhando e, quando chegou em casa, não viu o bebê. Ele, então, acordou a esposa e viu que o bebê estava embaixo dela, já sem vida.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e policiais militares chamadas para o local.

De acordo com o delegado Edmilson Faro, da Polícia Civil do Pará, a mãe do bebê fazia acompanhamento no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), por causa de um quadro de depressão. Mais informações devem ser repassadas pelo órgão para ajudar a esclarecer o estado clínico da mulher.



