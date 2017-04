Bebê morre com suspeita de meningite em hospital de Sinop

Um bebê de 40 dias morreu, na noite da última terça-feira (4), no Hospital Regional de Sinop com suspeita de meningite bacteriana. O laudo dos exames que foram solicitados comprovou a infecção e que a morte se desencadeou pela doença.

Agora, exames para descobrir qual tipo de bactéria causou a morte do bebê serão realizados.

A família da criança reside no distrito de Boa Esperança, em Sorriso.

O bebê, que estava em um hospital particular em Sinop, chegou no Regional no último fim de semana com seu estado de infecção grave.

Ele foi encaminhado à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) neonatal para que recebesse o devido atendimento.

No entanto, após sofrer várias paradas cardíacas não resistiu e morreu.

O corpo foi enterrado ontem pela manhã, no cemitério de Sorriso.

Em nota, a Secretaria de Estado e Saúde (Ses) informou que todos os procedimentos para salvar o bebê foram efetuados.

Fonte: Portal de Sorriso

