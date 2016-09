Bebê morre no Pronto Socorro de Cuiabá com suspeita de abuso sexual

A Polícia Civil investiga a morte de uma menina de apenas 4 meses, ontem, no Pronto Socorro da capital, após a suspeita de que ela tenha sofrido violência sexual. A criança deu entrada na unidade de saúde, no dia 1° deste mês, transferida de um hospital de Juína.

Segundo informações policiais, a criança é natural de Cotriguaçu, cidade onde reside com a família, e foi hospitalizada em Colniza com um ferimento na cabeça, de acordo com a mãe, após cair de uma cadeira. Posteriormente, a menina ainda passou por uma unidade de saúde de Juína, de onde foi transferida para a capital. Lacerações no ânus foram percebidas no Pronto Socorro de Cuiabá.

A equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) conversou com a mãe da bebê, que disse desconhecer o abuso sexual. A polícia investiga se o estupro ocorreu durante as transferências das unidades de saúde ou na casa da criança.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), cujo laudo apontará se a causa da morte foi em decorrência de traumatismo craniano ou violência sexual.

