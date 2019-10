Bebê nasce sem rosto e gera polêmica sobre negligência médica

(Foto:Redação Integrada com informações do Metrópoles) – Um bebê chamado Rodrigo nasceu, no último dia 7, sem olhos, nariz e parte do crânio, na cidade de Setúbal, em Portugal. Segundo o portal UOL, a previsão dos médicos é que a criança teria poucas horas de vida.

Em meio às ações judiciais, o caso se tornou um escândalo depois de ser noticiado que o médico que acompanhou a gestação da mãe já havia se envolvido em polêmicas.

De acordo com o relato da família ao jornal “Correio da Manhã”, os pais foram atendidos durante toda a gravidez por este obstetra em uma clínica particular onde foram realizadas três ultrassonografias, mas em nenhuma delas o especialista percebeu más-formações fetais. Os pais ficaram mais confusos depois que realizaram uma ultrassonografia 5G em uma outra clínica, onde foram informados que havia algo de errado. A família contatou que levou esse diagnóstico ao obstetra anterior, que não considerou a nova análise e garantiu que não havia nenhum problema. Mas a realidade, foi muito diferente.

