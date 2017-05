Bebê que nasceu em residência e mãe recebe alta e vai para casa

O pequeno Tayluan , que nasceu nas mãos dos socorristas do SAMU ainda na residência em Novo Progresso, recebeu alta médica e foi para casa da avó materna nessa segunda-feira (29). De acordo com familiares, A mãe Weslaine dias Moreira, 21 anos e o menino Tayluan estão bem e a família grata aos socorristas do SAMU.

You May Also Like