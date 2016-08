Bebê que nasceu sem parte do cérebro completa 2 anos desafiando a ciência

O bebê que desafia a ciência e emocionou o mundo comemorou 2 anos neste domingo. Ao lado dos pais, Jaxon Buell, apelidado de Jaxon Strong – Jaxon forte, em Inglês – surpreende a cada dia. O pai do menino, Brandon Buell, de 31 anos, disse que o menino está muito bem. “Ele está muito confortável e muito feliz. Ele está sorrindo o tempo todo, ele ri e está aprendendo coisas diferentes, como uma forma de manter a cabeça em pé”, explicou em entrevista ao “Metro”. O pai também explicou que a vida do pequeno não é fácil. “Ele ainda tem suas lutas. Ele ainda tem várias convulsões várias vezes ao dia e ele ainda é pequeno, mas está se desenvolvendo”, afirmou. O menino tem uma má formação grave chamada microhydranencephaly, doença que não tem cura. Os médicos aconselharam que os pais abortassem o bebê quando identificaram que ele tinha problemas pelos exames de ultrassom, mas os dois que moram na Flórida, nos Estados Unidos, resolveram manter a gestação. Os pais afirmaram que precisaram de um milagre a longo prazo para que o menino sobreviva. Numa enorme corrente de solidariedade, eles recebem doações para pagar o tratamento de Jaxon. Para isso, criaram páginas em redes sociais onde têm mais de 400 mil seguidores. Ele também criaram uma fundação.

You May Also Like