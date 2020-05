Bebedeira termina em briga com uma pessoa esfaqueada em fazenda de Novo Progresso

Homem é preso após esfaquear outro em bebedeira que originou briga na aréa rural na cidade de Novo Progresso. (Imagem Ilustrativa)

Conforme a informação do Enfermeiro Everton do HMNP, um homem identificado por Adalberto, deu entrada no hospital Municipal por vota das 18h00mn deste domingo (24), com perfuração de arma branca no torax , ele recebeu atendimento médico esta em observação.

As informações preliminares apontam que a vítima estava bebendo em uma fazenda na area rural, com colegas de trabalho onde originou a briga, e por motivos fútil foi esfaqueado pelo suspeito Paulo Henrique.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municípal. O suspeito foi preso em flagrante por tentativa de homicidio , esta na delegacia de policia civil a disposição da justiça.

