Belém decreta situação de emergência social diante de imigração venezuelana

Com o decreto, expectativa do prefeito Zenaldo Coutinho é garantir recursos futuros.

(Foto: César Perrari)- A Prefeitura de Belém decretou, nesta segunda-feira (16), situação de emergência social na capital devido ao intenso processo imigratório de venezuelanos. A medida será assinada nesta terça, 17, pelo prefeito Zenaldo Coutinho.

A medida, no entanto, não exclui a oferta de serviços já feita pelo município, que vem adotando uma série de medidas de acolhimento na área de saúde pública junto a essa população. A expectativa, com o decreto, é a de garantir recursos futuros.

A Prefeitura de Belém reforça que todos os indígenas Warao, que já estavam em Belém, foram vacinados, receberam consultas, tratamentos e até internações. O grupo recebe, ainda, visitas permanentes do consultório de rua da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). Somado a isso, o município também está ofertando 100% de vagas para as crianças Warao, de 0 a 10 anos, com projeto pedagógico já desenvolvido pela Secretaria de Educação (Semec) que, inclusive, será apresentado amanhã junto ao Governo do Estado e Ministério Público Federal (MPF).

O propósito do município é que, tanto na área da assistência social, da saúde e da educação, haja a acolhida dos imigrantes que estão fugindo da grave crise econômica e política da Venezuela, com um apelo, principalmente, às crianças.

Por: Agência Belém 16 de Julho de 2018 às 21:42

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...