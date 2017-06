Belém é a primeira cidade da região Norte a implantar o programa ‘Atletas Jovens’

A ação é voltada para a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência intelectual.

A capital paraense se tornou a primeira da região Norte a implantar o programa “Atletas Jovens”, voltado para a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência intelectual, beneficiando 120 estudantes da rede municipal de ensino.

“Essa é uma iniciativa que precisa ser enfatizada, reiterada, multiplicada, porque nós precisamos incluir cada vez mais as nossas crianças, principalmente em uma sociedade que ainda discrimina, ainda tem preconceito, ainda afasta. Uma sociedade feliz é uma sociedade em que todos têm a oportunidade de serem bem tratados e bem incluídos”, destacou o prefeito Zenaldo Coutinho.

Os alunos integrantes do programa “Atletas Jovens” receberão treinamento voltado para a prática esportiva com uma equipe multiprofissional formada por fisioterapeutas, educadores físicos especializados na área inclusiva, psicólogos e psicopedagogos. Os resultados poderão ser conferidos durante a participação deles nos Jogos Escolares Municipais, que acontecerá de 1 a 5 de setembro deste ano.

“Através desse programa pretendemos não só descobrir novos talentos, mas principalmente dar formação continuada para os nossos professores, que atuam com essas crianças e adolescentes”, explicou a coordenadora do Centro de Referência em Inclusão Educacional Gabriel Lima Mendes (Crie), Denise Costa.

Na abertura do evento, as famílias e crianças receberam também avaliações na área de fonoaudiologia, saúde bucal e nutricional, além de participar de atividades esportivas.

A técnica em enfermagem Alba Altina Paz de Souza, de 47 anos, é mãe da menina Aline Paz de Moraes, de 6 anos, que nasceu com síndrome de down. Alba sabe que com incentivo e estímulo, a filha pode chegar aonde quiser. Por isso, faz questão de “abraçar” os programas e projetos que tem surgido na vida da menina na escola municipal de Educação Infantil Alana Barbosa, no bairro do Coqueiro, onde Aline estuda.

“Ela é esperta, interessada, adora dançar, adora esportes, e sei que ela tem tanta capacidade quanto qualquer outra criança dita normal. Eu fico feliz que ela tenha mais essa oportunidade com esse programa, quem sabe ela não se torna uma futura atleta”, declarou sorrindo a mãe de Aline.

Para o coordenador do Unicef na região Norte, Fábio Atanásio, a parceria com a Prefeitura de Belém na implantação do “Atletas Jovens” é vista com entusiasmo pela organização, e deve garantir ainda mais oportunidades futuras para estes jovens.

“Historicamente a primeira infância é quem tem tido os maiores gaps – lacunas – na atenção de ações político-pedagógicas. E, evidente que uma ação como essa terá um encadeamento positivo na medida que você começa a estimular um conjunto de competências, cognitivas e motoras, desde a primeira infância”, enfatizou.

