Belém- Esposa mata marido no bairro da Cabanagem

Ciop confirmou o crime, que assustou moradores da área

(Foto Reprodução)- Mais um crime foi registrado em Belém. No final da tarde desta segunda-feira, um homem identificado como Gilberto Santos do Carmo, de 28 anos, foi morto pela companheira, Shirley Rafaele Paixão OIiveira. O assassinato ocorreu no bairro da Cabanagem, na alameda Cônego Batista Campos, próximo a avenida Brasil, que corta a avenida Independência.

Ainda não se sabe as circunstâncias do homicídio, mas o Centro Integrado de Operações (Ciop) confirmou o crime, cometido por Shirley, que deu pelo menos um tiro em Gilberto.

Segundo os vizinhos do casal, eles tinham três filhos, sendo que somente um deles era somente da acusada. No entanto, ainda não há informações sobre a motivação do assassinato.

