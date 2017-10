Belém ganha unidade móvel de vacinação para atender a população nas comunidades

Unidade vai atender população nas áreas mais distantes da rede de saúde para aumentar cobertura vacinal no município

Uma unidade móvel de vacinação capaz de atender cerca de 70 pessoas diariamente, cobrindo todo o calendário de vacinas disponíveis é a nova estratégia da Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) para promover a saúde preventiva em toda a cidade. O veículo que será usado para o trabalho foi entregue nesta terça-feira, 10, pelo prefeito Zenaldo Coutinho.

Com a novidade do serviço móvel a intenção é ampliar a cobertura vacinal de forma que facilite o acesso da população à imunização, principalmente das pessoas que moram em áreas mais distantes das unidades de saúde. O veículo conta com todos os equipamentos de um a sala de vacina normal, e contará com o apoio de sete servidores, entre técnicos e enfermeiros, que farão o atendimento.

O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, destacou durante a entrega que a aquisição foi fruto de uma parceria entre o município e o governo Federal, para aumentar os atendimentos nas áreas mais distantes. “O nosso caminhão da vacina, é uma unidade móvel que vai levar a vacinação nas nossas áreas mais distantes, onde não temos o programa de vacinação. Ela vai atuar também, dentro do programa Prefeitura no Bairro, sendo mais um atendimento que levamos”, afirmou Zenaldo. “Essa unidade segue os padrões exigidos pelo Ministério da Saúde, portanto agora, além do castramóvel, contamos com mais esta unidade para atender bairros mais distantes”, enfatizou.

Controle químico – A prefeitura entregou ainda, dois novos veículos para o Departamento de Vigilância em Saúde da Sesma, que irão somar no controle químico de doenças como dengue, zika, chikungunya e leishmaniose.

Para o controle químico, a Secretaria de Saúde utiliza vários equipamentos e estratégias de aplicação de inseticidas, como a borrifação dentro das residências, controle ao redor do foco e a aplicação do chamado “fumacê”.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Amorim, reiterou que este é um avanço que a prefeitura está disponibilizando para a comunidade. “Esta é mais uma forma para que a gente consiga prevenir a população das doenças, chegando com os serviços mais próximos delas”.

A entrega dos veículos para a Devisa reforça as estratégias da secretaria para o enfrentamento do período sazonal, quando a quantidade das chuvas aumenta, facilitando a proliferação dos vetores e aumento da incidência de endemias.

Fonte: ORMNews.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...