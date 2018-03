Violência em Belém – Homem é crivado de balas no Curió

Após o crime, vítima foi levada ao Hospital Metropolitano, onde morreu

(Foto Reprodução ) – Um homem ainda não identificado foi assassinado com vários tiros na tarde desta terça-feira (13), no bairro do Curió, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Segundo as primeiras informações, ele teria chamado um táxi e pediu para ser levado até o Curió, onde pegaria duas outras pessoas. Mas ao chegar ao destino, as duas pessoas entraram no táxi e atiraram contra a vítima.

Assustado, o motorista do táxi levou o passageiro, baleado, para a frente do Batalhão de Polícia Ambiental, onde pediu ajuda.

A vítima foi socorrida por homens da Polícia Ambiental, que a levou ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Mas chegando lá, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Por: Portal ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...