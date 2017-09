Belém-Homem pega pena de 12 anos por tentar matar amigo

Ciúmes da esposa teriam provocado o crime, relatam testemunhas

Reú confesso, Leandro Fernades de Souza foi condenado a 12 anos de prisão por disparar tiros contra o técnico de refrigeração Laurimar Trindade Cabral, 43 anos. A pena aplicada será cumprida em regime inicial fechado. O juiz Rimunod Moisés, que presidiu o júri, manteve a prisão do condenado, que se encontra em local incerto. Por maioria dos votos, os jurados do 2º Tribunal do Júri de Belém, acolheram a acusação sustentada pelo promotor de justiça Edson Souza. O defensor público Alessandro Oliveira requereu, sem sucesso, a absolvição do réu, considerando a existência dúvidas sobre a autoria do crime e que diante de dúvidas o acusado deve ser beneficiado.

De acordo com depoimentos de testemunhas e da vítima, o homem chegou de motocicleta ao Conjunto Providência, bairro Val-de-Cans, em Belém, por volta das 20 horas do dia 28 de junho 2014. Em posse de uma arma de fogo, passou a efetuar disparos, buzinando e chamando pela companheira, que se encontrava com familiares. A mulher permanecia no interior da residência, temendo enfrentar o réu alterado, que procurava pelo suposto amante da mulher.

O homem e a mulher tentaram acalmar o réu. Neste momento, Laurimar foi atingido com dois tiros no abdômen

Fonte: ORMNews.

