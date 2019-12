Belém inunda com chuva forte durante quase toda a tarde de domingo

Na João Paulo II, carro que se arriscou a atravessar a via foi mais da metade coberto

Carro fica mais da metade coberto pela água (Foto:Igor Mota / O Liberal)

Com a forte chuva que caiu no final da tarde deste domingo (15), algumas vias de Belém voltaram a ficar alagadas, demonstrado novamente a fragilidade do sistema de drenagem na capital. A situação é recorrente, principalmente nesta época do ano, quando a frequência de chuvas aumenta na região.

A chuva começou a cair por volta das 16h40, mas foi às 17h que se intensificou. Na avenida João Paulo II, onde os alagamentos são constantes, mais uma vez a via ficou intrafegável. No perímetro entre as passagens Elvira e Gaspar Dutra, poucos veículos arriscavam atravessar os lagos que se formaram no asfalto.

A maioria dos carros e motocicletas optavam por fazer o retorno e voltar por onde vieram, alguns, inclusive, pela contramão. Os carros e motos que arriscaram a travessia tinham suas rodas cobertas totalmente pela água. Dezenas de pessoas se aglomeravam nos pontos mais críticos com o objetivo de juntar as placas que caíam no chão e devolver aos donos, cobrando o valor de R$ 20.

Alguns pedestres resolveram utilizar os canos de tubulações à beira da rua para atravessar as enchentes. “Eu já estou acostumado a fazer isso, porque todo dia que chove um pouco mais forte essa parte enche, e como eu moro aqui perto, preciso atravessar para poder chegar em casa”, reclamou o cobrador de ônibus José Maria Pereira.

Outro ponto de alagamento registrado foi na Travessa Estrella, entre as passagens São Pedro e José Leal Martins. A água chegou a invadir os portões de algumas casas mais baixas. Um pedestre que atravessava a rua ficou com os tornozelos encobertos pela água. “Eu acho um absurdo a gente ter que passar por essa situação. Sempre é assim e ninguém nunca faz nada pra resolver esse problema”, disse o vendedor Augusto de Souza.

Na Avenida Almirante Barroso, esquina com a Avenida Ceará, no bairro de São Brás, as ruas também ficaram alagadas. Os carros ficaram com as rodas parcialmente cobertas de água, e alguns preferiram estacionar e aguardar que a situação se amenizasse.

Em algumas ruas, o trânsito ficou lento, como na Avenida Almirante Barroso, próximo ao retorno da Avenida Júlio César, na Rua dos Pariquis, próximo à Travessa Quintino Bocaiúva, e em alguns pontos da Avenida João Paulo II.

Redação Integrada

15.12.19 17h31

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...