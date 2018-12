Belém recebe o maior evento de crochê do Pará

São esperadas cerca de 400 pessoas nesta sexta-feira (14/12)



O crochê está cada vez mais popular e deixou de ser uma herança familiar, acumulando muitos adeptos em todo o mundo. Para quem quer aprender ou aprimorar a técnica, a Círculo S/A, maior fabricante de fios para trabalhos manuais da América Latina, em parceria com a Prefeitura Municipal de Belém, vai realizar o maior evento de crochê do Estado. Será nesta sexta-feira (14/12), das 13h às 19h, no Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré. As inscrições estão abertas e são gratuitas, mas restam poucas vagas. Os participantes ganharão o material que será utilizado na aula.

São esperadas cerca de 400 pessoas. O professor Neddy Ghusmam, do Time de Artesãos da Círculo S/A, vai ensinar a fazer uma saia de crochê. As inscrições gratuitas estão disponíveis nos armarinhos localizados no Centro de Belém. “Seguimos com a nossa missão de educar e multiplicar novas técnicas e tendências do trabalho artesanal, com o objetivo de valorizar o artesanato e profissionalizar mais pessoas no segmento. Temos uma presença ativa na região Norte e Nordeste do país, com um calendário anual de workshops que contam com a participação dos professores que fazem parte do Time de Artesãos da Círculo S/A. Recentemente, realizamos 10 mega eventos de artesanato nessas duas regiões do país e agora trouxemos mais um desses para Belém, e temos certeza de que será bem recebido pelo público”, explica o gerente de Marketing da Círculo S/A, Osni de Oliveira Junior.

Além do workshop com o professor Neddy Ghusmam, haverá um desfile com algumas peças em crochê, para inspirar os participantes do evento, e sorteio de brindes.

Neddy Ghusmam

Nascido no interior da Bahia, Neddy Ghusmam se mudou aos 24 anos para Recife. Aprendeu aos sete anos a técnica do crochê observando sua mãe, desde então confeccionava peças com o objetivo de presentear seus familiares e amigos. Há seis anos, Neddy postou a foto de um jogo de banheiro na internet e, a partir deste momento, começou a receber encomendas do Brasil inteiro. Atualmente, viaja o Brasil realizando workshops de crochê em parceria com a Círculo S/A, que é sua principal fonte de renda. Possui também um canal no Youtube com mais de 135 mil inscritos.

Serviço

O quê: Mega Evento de crochê Círculo S/A

Onde: Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré – Viela Nazaré, 902, Belém (PA)

Quando: sexta-feira (14/12), das 13h às 19h

Inscrições: gratuitas. Devem ser realizadas nos principais armarinhos no Centro de Belém. Será disponibilizado o material gratuitamente para cada participante do workshop.

Mais informações: (91) 981647041, com Marco

Vagas limitadas.

Círculo S/A

