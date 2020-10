Belém, Salvaterra e Alenquer são as cidades com maior número de candidatos a prefeito

Disputa em Salvaterra (foto), cidade do Marajó com 18,7 mil eleitores, tem 11 candidatos à Prefeitura (Foto:Divulgação)

Veja o número de candidatos na disputa em cada cidade do Pará

Belém, Salvaterra, Alenquer e Turucuí são as cidades paraenses com o maior número de candidatos a prefeito, nas eleições municipais de novembro. Na capital, onde estão cadastros um pouco mais de um milhão de eleitores, 12 pessoas tentam chegar ao cargo mais alto do Poder Executivo Municipal.

A disputa em Salvaterra, cidade do Marajó com 18,7 mil eleitores, tem 11 candidatos à Prefeitura, quatro a mais do que Ananindeua, segundo maior colégio eleitoral do Pará, com 330 mil eleitores, de acordo com as estatísticas do eleitorado, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Aliás, o número de candidatos em Salvaterra cresceu significativamente, já que no último pleito municipal, em 2016, apenas três estavam na disputa.

Alenquer e Tucuruí contam com 10 nomes disputando a preferência do eleitorado. Em 2016, essas cidades tinham, respectivamente, seis e três candidatos tentando chegar à Prefeitura. Em todo o Pará, a maioria dos 144 municípios – 31 no total – têm apenas três candidatos, segundo os registros do Sistema de Divulgação de Candidatura, do Tribunal Superior Eleitoral, e outros 31 municípios têm quatro na disputa. Ainda pelo levantamento feito, 23 cidades contam com apenas dois candidatos; e 25 têm cinco nomes tentando chegar à prefeitura.

O cientista político Ribamar Braun diz que o quantitativo depende muito do histórico de cada município. “Belém é metrópole, tem uma diversidade regional maior, uma presença muito maior dos partidos políticos e movimentos sindicais e isso dá resposta ao número maior de candidatos. Mas Ananindeua, por exemplo, vive uma polarização política histórica, e isso acaba diminuindo o número de candidatos justamente por causa de um modelo de representatividade política. Quando se tem uma força política que é muito grande, histórica, como o Manuel Pioneiro, que está no poder e teve a época do atual governador Helder Brbalho, que também estava, geralmente, gera uma representação política e o histórico de polarização acaba fazendo com que outros nomes não queiram se candidatar, porque não veem possibilidade de vitória”, avalia.

Em municípios menores, como os da Região do Marajó, ele acredita que o grande número de lideranças pode explicar o número alto de candidatos. “Você tem muitas comunidades, muitos representantes foram vereadores, têm representatividade política interessante e acham que podem chegar ao poder. É mais por perspectiva de chegar e ser eleito”.

Para Ribamar, municípios menores territorialmente e que têm densidade demográficas menores, tendem a apresentar um número grande de candidatos, por conta da sub regionalização. “Existem muitas pequenas áreas e comunidades, e isso dá origem a líderes políticos. E vem acontecendo recentemente uma grande entrada da participação de políticos de núcleos religiosos e fez com que aumentasse o número de candidatos. Têm pastores, líderes de comunidades de populações tradicionais, de reservas extrativistas, essa representatividade política leva a um número maior de candidatos”, completou.

Veja o número de candidatos em cada cidade paraense:

Belém: 12

Salvaterra: 11

Alenquer: 10

Tucuruí: 10

Parauapebas: 9

Santarém Novo: 9

Bragança: 8

Cachoeira do Arari: 8

Castanhal: 8

Magalhães Barata: 8

Ourilândia do Norte: 8

Portel: 8

Santarém: 8

Tucumã: 8

Almeirim: 7

Ananindeua: 7

Baião: 7

Igarapé-açu: 7

Igarapé-Miri: 7

Mãe do Rio: 7

Marituba: 7

Monte Alegre: 7

Óbidos: 7

Ponta de Pedras: 7

Prainha: 7

São Félix do Xingu: 7

Tracuateua: 7

Curionópolis: 6

Curralinho: 6

Curuá: 6

Dom Eliseu: 6

Eldorado dos Carajás: 6

Oeiras do Pará: 6

Oriximiná: 6

Abaetetuba: 5

Altamira: 5

Augusto Correa: 5

Barcarena: 5

Belterra: 5

Benevides: 5

Breves: 5

Bujaru: 5

Canaã dos Carajás: 5

Chaves: 5

Cumaru do Norte: 5

Goianésia do Pará: 5

Inhangapi: 5

Itupiranga: 5

Marabá: 5

Maracanã: 5

Novo Repartimento: 5

Rondon do Pará: 5

Santa Isabel do Pará: 5

Santana do Araguaia: 5

São Caetano de Odivelas: 5

São Francisco do Pará: 5

Tomé-açu: 5

Vigia: 5

Vitória do Xingu: 5

Acará: 4

Anajás: 4

Anapú: 4

Aurora do Pará: 4

Aveiro: 4

Bonito: 4

Brasil Novo: 4

Breu Branco: 4

Cametá: 4

Capanema: 4

Conceição do Araguaia: 4

Concórdia do Pará: 4

Irituia: 4

Jacareacanga: 4

Jacundá: 4

Juruti: 4

Limoeiro do Ajuru: 4

Marapanim: 4

Medicilândia: 4

Mocajuba: 4

Moju: 4

Muaná: 4

Novo Progresso: 4

Ourém: 4

Redenção: 4

Salinópolis: 4

Santa Bárbara do Pará: 4

Santa Luzia do Pará: 4

Santa Maria das Barreiras: 4

São Sebastião da Boa Vista: 4

Terra Alta: 4

Água Azul do Norte: 3

Bagre: 3

Bannach: 3

Capitão Poço: 3

Curuçá: 3

Faro: 3

Floresta do Araguaia: 3

Gurupá: 3

Ipixuna do Pará: 3

Itaituba: 3

Mojuí dos Campos: 3

Nova Esperança do Piriá: 3

Pacajá: 3

Paragominas: 3

Pau D’arco: 3

Peixe-boi: 3

Porto de Moz: 3

Primavera: 3

Quatipuru: 3

Rurópolis: 3

Santa Cruz do Arari: 3

Santa Maria do Pará: 3

São Domingos do Araguaia: 3

São João da Ponta: 3

São João de Pirabas: 3

Senador José Porfírio: 3

Soure: 3

Terra Santa: 3

Ulianópolis: 3

Uruará: 3

Xinguara: 3

Abel Figueiredo: 2

Afuá: 2

Bom Jesus do Tocantins: 2

Brejo Grande do Araguaia: 2

Cachoeira do Piriá: 2

Colares: 2

Garrafão do Norte: 2

Melgaço: 2

Nova Ipixuna: 2

Nova Timboteua: 2

Palestina do Pará: 2

Piçarra: 2

Placas: 2

Rio Maria: 2

Santo Antônio do Tauá: 2

São Domingos do Capim: 2

São Geraldo do Araguaia: 2

São João do Araguaia: 2

São Miguel do Guamá: 2

Sapucaia: 2

Tailândia: 2

Trairão: 2

Viseu: 2

Por:Keila Ferreira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...