Os dados são Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Casos de feminicídio cresceram 55% no Pará.

Belém tem o terceiro maior índice de assassinatos do Brasil, aponta pesquisa Belém tem o terceiro maior índice de assassinatos do Brasil, aponta pesquisa

Belém está entre as capitais do Brasil com maior índice de assassinatos. A cada 100 mil habitantes, Belém registra 64 casos, atrás apenas de Aracaju (66), em Sergipe, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com 64,1. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (30), pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Casos de latrocínio – roubo seguido de morte – também registraram destaque nas ocorrências do Pará, com aumento de 15,5%, entre 2015 (191) e 2016 (224).

Violência policial

Outro dado levantado pelo estudo diz respeito a mortes decorrentes de intervenções policiais no pará, considerando agentes em serviço e fora de serviço. Em 2015, foram 193 mortes; em 2016, 282, resultando em um aumento de 43,9%.

Os casos de mortes de policiais caíram pela metade. Em 2015, foram 22 policiais, civis e militares, assassinados. Em 2016, 11 vítimas.

Violência contra mulher

Aumentaram 55% os casos de feminicídio no Pará. Em 2015, foram 24 casos, contra 43 registrados em 2016.

O número de ocorrências de estupro por 100 mil habitantes aumentou 7,8% em 2016 em relação a 2015. Em 2015, foram 2.751 casos; em 2016, foram 3.002.

Fonte: G1 PA.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...