Belém- Ultraleve faz pouso forçado em área de mata em Benfica.

Foto: Divulgação (Corpo de Bombeiros do Pará) – Um ultra leve fez um pouso forçado na localidade de Murinim, em Benfica, distrito de Benevides, na região metropolitana de Belém. O acidente aconteceu na manhã deste domingo (23) por volta das 9h. O piloto da aeronave foi identificado como coronel da reserva da Aeronáutica. Ele sobrevoava uma área de mata fechada quando o aparelho fez o pouso forçado.

Apenas o piloto estava no aparelho na hora do pouso forçado. O ultra leve pousou em uma área de difícil acesso conhecida como Touro Brabo, no Murunim. O acidente assustou os moradores da área que foram até o local para ajudar a vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou o piloto, que teve escoriações leves em decorrência do acidente.

O militar foi levado ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua, e passa bem. Uma equipe de peritos do plantão do Primeiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa I) foi até o local para periciar a aeronave, que ficou parcialmente destruída.

Por ORM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

